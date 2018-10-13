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FIFA'dan o kulübe 2 yıl transfer yasağı!

FIFA tarafından Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin'a 2 yıl transfer yasağı getirildi

13 Ekim 2018 Cumartesi 03:07
FIFA'dan o kulübe 2 yıl transfer yasağı!

FIFA, Polonya ekibi Pogon Szczecin'a transferde tarihi bir ceza verdi. Spas Delev'in transferinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle Pogon Szczecin'a 2 yıl transfer yasağı cezası geldi.

FIFA'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Bulgar oyuncu Spas Delev'e de 4 ay men cezası verildiği kaydedildi.

Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon Szczecin, 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor.

Hem kulübün hem de futbolcunun CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 03:07
  1. FIFA
  2. Pogon Szczecin
  3. Polonya
  4. Pagon
  5. Transfer yasağı
  6. Spas Delev

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