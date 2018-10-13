FIFA'dan o kulübe 2 yıl transfer yasağı!
FIFA tarafından Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin'a 2 yıl transfer yasağı getirildi13 Ekim 2018 Cumartesi 03:07
FIFA, Polonya ekibi Pogon Szczecin'a transferde tarihi bir ceza verdi. Spas Delev'in transferinde yaptığı usulsüzlük nedeniyle Pogon Szczecin'a 2 yıl transfer yasağı cezası geldi.
FIFA'dan yapılan açıklamada 29 yaşındaki Bulgar oyuncu Spas Delev'e de 4 ay men cezası verildiği kaydedildi.
Polonya Ligi'nde mücadele eden Pogon Szczecin, 16 takımlı ligde 10. sırada bulunuyor.
Hem kulübün hem de futbolcunun CAS'a başvurma hakkı bulunuyor.
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