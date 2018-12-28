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FİFA kokartlı hakemler belli oldu! Alper Ulusoy'un kokartı söküldü

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019 yılında FIFA kokartlı takacak Türk hakemleri açıklarken, hakem Alper Ulusoy'un listeden çıkarıldığı açıklandı.

28 Aralık 2018 Cuma 15:43
FİFA kokartlı hakemler belli oldu! Alper Ulusoy'un kokartı söküldü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında FIFA kokartlı takacak Türk hakemleri ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antaya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

Alper Ulusoy'un kokartı söküldü

Bu yıl FIFA kokartı takan hakemlerden Alper Ulusoy listeden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi. FIFA kokartlı yardımcı hakemlerde ise Ekrem Kan'ın yerine Cevdet Kömürcüoğlu listeye eklendi.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.

Devre arası semineri 3-11 Ocak'ta

Süper Lig hakemleri, Süper Lig yardımcı hakemleri, A klasman hakemleri, A klasman yardımcı hakemleri ve Süper Lig gözlemcilerinin katılacağı TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri, 3-11 Ocak 2019'da Antalya'da düzenlenecek.

Belek'teki Calista Luxury Resort Otel ile Titanic Otel'de yapılacak seminere, İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda da katılacak.

Seminerde 7 Ocak Pazartesi günü FIFA Kokart Töreni düzenlenecek. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde, FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri, FIFA kadın hakemleri, FIFA kadın yardımcı hakemleri, FIFA plaj futbolu hakemleri, FIFA futsal hakemleri ve FIFA kadın futsal hakemi yer alıyor.

Seminer kapsamında ayrıca, Süper Lig ile A klasman hakem ve yardımcı hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak.

FIFA hakemleri

Yeni yıldan itibaren FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 15:43
  1. Antalya
  2. Türkiye Futbol Federasyonu
  3. Alper Ulusoy
  4. Ali Palabıyık ve Alper Ulusoy
  5. Cüneyt Çakır

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