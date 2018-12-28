thy öğretmenler günü
0553 313 94 23

FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu

- 2019'da Türk hakemlerden Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Ümit Öztürk FIFA kokartı taşıyacak- Bu yıl FIFA kokartı bulunan Alper Ulusoy'un çıkarıldığı listeye, Ümit Öztürk eklendi- Yardımcı hakemlerde Ekrem Kan'ın yerine listeye Cevdet Kömürcüoğlu dahil edildi

28 Aralık 2018 Cuma 14:34
FIFA kokartı takacak Türk hakemler belli oldu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019 yılında FIFA kokartlı takacak Türk hakemleri ilan etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antaya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

Bu yıl FIFA kokartı takan hakemlerden Alper Ulusoy listeden çıkarılırken, yerine Ümit Öztürk dahil edildi. FIFA kokartlı yardımcı hakemlerde ise Ekrem Kan'ın yerine Cevdet Kömürcüoğlu listeye alındı.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.


- Devre arası semineri 3-11 Ocak'ta


Süper Lig hakemleri, Süper Lig yardımcı hakemleri, A klasman hakemleri, A klasman yardımcı hakemleri ve Süper Lig gözlemcilerinin katılacağı TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri, 3-11 Ocak 2019'da Antalya'da düzenlenecek.

Belek'teki Calista Luxury Resort Otel ile Titanic Otel'de yapılacak seminere, İtalya MHK Başkanı ve UEFA Eğitimcisi Nicola Rizolli, UEFA Hakem Eğitimcisi Danimarkalı Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Portekizli Bertino Miranda da katılacak.

Seminerde 7 Ocak Pazartesi günü FIFA Kokart Töreni düzenlenecek. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde, FIFA hakemleri, FIFA yardımcı hakemleri, FIFA kadın hakemleri, FIFA kadın yardımcı hakemleri, FIFA plaj futbolu hakemleri, FIFA futsal hakemleri ve FIFA kadın futsal hakemi yer alıyor.

Seminer kapsamında ayrıca, Süper Lig ile A klasman hakem ve yardımcı hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak.


- FIFA hakemleri


Yeni yıldan itibaren FIFA kokartı taşıyacak hakemler şöyle:

FIFA hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Ümit Öztürk.

FIFA yardımcı hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu.

Kadın FIFA hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki.

Kadın FIFA yardımcı hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök, Sedef Aktan, Mürvet Yavuztürk.

FIFA plaj futbolu hakemleri: Bülent Kökten, Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker.

FIFA futsal hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Murat Çolak.

Kadın FIFA futsal hakemi: Fatma Özlem Tursun.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 14:34
  1. FIFA
  2. Futbol
  3. Hakem
  4. kokart
  5. Merkez Hakem Kurulu
  6. MHK
  7. SÜPERLİG
  8. TFF
  9. Türkiye Futbol Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon hem de bir Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir. Bizim bunları (Suriye konusu) çok ciddi olarak ele almamız gerekiyor."
    1. Erdoğan: "Sayın Putin ile hem telefon..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz..
    3. 'Gökyüzü polisleri'nden kaçamadı!
    4. 'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu'..
    5. YPG PKK Münbiç’ten son dakika..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İmamoğlu'nun..
    7. SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin..
    8. MÜSİAD'dan çimento zammına tepki
    9. Milli Eğitim Bakanlığına 11 ayda 2..
    10. Samsung, Akıllı TV serilerinde olacak..
    11. İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi!
    12. FIFA kokartı takacak Türk hakemler..
    13. Erdoğan: "Suriye'nin bölünmesine..
    14. Siyonistler sesimizi kısmak istiyor
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın sabah..
    16. MSB: "Tüm tarafları bölgeyi daha fazla..
    17. Hac kuralar çekiş sonuçları öğren
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim bütün..
    19. MSB: "(Münbiç) Bölgeyi silah zoruyla..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Münbiç'teki..
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Abdurrahman Dilipak’tan AK Parti’ye uyarılar!
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    Bakan Kurum açıkladı: O poşetlerden para alınmayacak
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir
    O ayrıntıyı ilk kez anlattı: Bu bir emirdir

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    Mehmed Şevket Eygi'den sert tepki: Dönmesin, yalan mı?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?