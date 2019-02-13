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FIFA Futbol Yönetim Zirvesi İstanbul’da başladı

FIFA’ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul’da başladı.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
FIFA Futbol Yönetim Zirvesi İstanbul’da başladı

FIFA’ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul’da başladı.


İstanbul’daki bir otelde 15 Şubat’a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş’ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.


FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu’na bu zirvenin Türkiye’de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.


TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı da, "FIFA Futbol Yönetim Zirvesi’ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye’nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye’de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve İstanbul’un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum" şeklinde konuştu.


Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya günün anısına ismi yazılı A Milli Takım forması hediye etti.


Kasım 2016’dan bu yana FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuların yapıcı bir ortamda görüşülüp tartışıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu zirveye İstanbul, Kasım 2017’de de ev sahipliği yapmıştı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:48
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