FIFA duyurdu! Quaresma en iyiye aday

23 Temmuz'a kadar FIFA'nın sitesinden ve mobil uygulamasından goller oylanabilecek. Ancak en güzel golü sadece bu oylara göre seçilmeyecek. Asıl kararı FIFA verecek.

Bu ödülü Brezilya 2014'te Kolombiyalı James Rodriguez, Uruguay'a attığı golle kazanmıştı.

İşte Turnuvanın Golü ödülüne aday 18 gol:

Denis Cheryshev (Hırvatistan'a attığı gol)

Nacer Chadli (Japonya'ya attığı gol)

Benjamin Pavard (Arjantin'e attığı gol)

Angel Di Maria (Fransa'ya attığı gol)

Adnan Januzaj (İngiltere'ye attığı gol)

Ricardo Quaresma (İran'a attığı gol)

Jesse Lingard (Panama'ya attığı gol)

Toni Kroos (İsveç'e attığı gol)

Lionel Messi (Nijerya'ya attığı gol)

Ahmet Musa (İzlanda'ya attığı 2. gol)

Luka Modric (Arjantin'e attığı gol)

Artem Dzyuba (Mısır'a attığı gol)

Juan Quintero (Japonya'ya attığı gol)

Dries Mertens (Panama'ya attığı gol)

Denis Cheryshev (Suudi Arabistan'a attığı ilk gol)

Philippe Coutinho (İsviçre'ye attığı gol)

Nacho (Portekiz'e attığı gol)

Cristiano Ronaldo (İspanya'ya attığı 3. gol)