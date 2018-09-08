FIFA 19'da Fikret Orman sürprizi

Futbol tutkunlarının en çok tercih ettiği video oyunu olan FIFA 19'da, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Pepe'nin fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıktı.

Almanya'da bir spor yayıncısının FIFA 19 tanıtımı sırasında, oyunun 'kulüp transferleri' bölümünde Fikret Orman ve Pepe'nin imza töreninde verdikleri pozun kullandığı, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Oyuna kırpılarak eklenen görsel, kısa süre içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından fark edildi.