“Fidan dede” 550 bine yakın fidanı toprakla buluşturdu

Kahramanmaraş’ın Kalekaya Mahallesi’nde 76 yıl önce dünyaya gelen Gümüş, çocukluğunda, evinin bahçesindeki fındık bahçesinde ağaç sevgisi edindi. Gümüş, henüz çocuk yaşlarda, elleriyle diktiği ağaçların büyümesinin mutluluğunu tattı. Önce çiftçilikle geçimini sağlayan Gümüş, 41 yaşından sonra mevsimlik orman işçisi olarak çalışmaya başladı ve bu süreçte İzmir, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Bilecik, Afyon, Konya gibi illerde ağaçlandırma yaptı. Günde ortalama 250 fidanı toprakla buluşturan Gümüş, 35 yılda 350 hektara yakın alanda 550 bin civarında fidan dikti.

Duran Gümüş’ün torunları Gökhan ve Sedat da mevsimlik orman işçisi olarak çalışıyor. “Fidan dede” şeklinde hitap ettikleri dedeleriyle yan yana fidan diken gençler, onun ağaç sevgisi ve enerjisinden güç alıyor.