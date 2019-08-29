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FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen 21’inci Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kongresi’ne katılan 156 ulusal federasyonun delegeleri, 2019-2023 dönemi için yeni başkan ve merkez kurul üyelerini seçtiler.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
FIBA’nın yeni Başkanı Hamane Niang oldu

Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen 21’inci Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kongresi’ne katılan 156 ulusal federasyonun delegeleri, 2019-2023 dönemi için yeni başkan ve merkez kurul üyelerini seçtiler. Hamane Niang, yeni merkez yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 2019-2023 dönemi için oy birliğiyle FIBA Başkanı seçildi.


Çin’in başkenti Pekin’de gerçekleşen 21’inci FIBA Kongresi’ne katılan 156 ulusal federasyonun delegeleri, 2019-2023 dönemi için yeni başkan ve merkez kurul üyelerini seçtiler. Hamane Niang, yeni merkez yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 2019-2023 dönemi için oy birliğiyle FIBA Başkanı seçildi.


Horacio Muratore’den görevi devralacak Hamane Niang, daha önce Mali Basketbol Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Mali Spor Bakanı olarak ve 2014-2019 döneminde ise FIBA’nın Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda FIBA Afrika Başkanı olarak görev yapmıştı.


Seçimden sonra konuşan Hamane Niang, “Bugün bana gösterdikleri güven için tüm ulusal federasyonlara içtenlikle teşekkür ediyorum. Bana verilen bu sorumluluğu alçakgönüllülükle kabul ediyorum. Görev sürem boyunca kendimi tamamen FIBA’ya adamaya ve sporumuzun çıkarlarına dünyanın her köşesine hizmet etmeye söz veriyorum. Biz basketbolun yönetim organıyız ve basketbolu geliştirmede lider rolü oynamaya devam etmeliyiz. Birlikte, dünyanın en popüler spor topluluğu haline gelebiliriz” dedi.


Almanya’dan Ingo Weiss ise FIBA Sayman Üyesi olarak ikinci görev süresi için tekrar seçildi.


Yeni dönem için seçilen merkez kurulu üyeleri ise şu şekilde:


"Celestine Adjanohoun (Benin), Jean-Michel Ramaroson (Madagaskar), Michele O’Keefe (Kanada), Marcelo Luis Bedoya Murto (Paraguay), Usie Richards (Virgin Adaları), Yuko Mitsuya (Japonya), Erick Thohir (Endonezya), Carmen Tocala (Romanya), Jean-Pierre Siutat (Fransa),Antti Zitting (Finlandiya), Asterios Zois (Yunanistan), Karo Lelai (Papua Yeni Gine), David Reid (Avustralya)."


Merkez kurulu ayrıca, ABD Ulusal Basketbol Birliği (NBA) ve oyuncular için de bir temsilci atayacak.


Yeni seçilen FIBA Merkez Kurulu, ilk toplantısını 14 Eylül Cumartesi günü Pekin’de, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019’un final hafta sonunda gerçekleştirecek.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
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