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Ekonomi

Fibabanka'dan 157,8 milyon TL vergi öncesi kâr

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert: - "Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettik ve sonuçlardan memnun olduk"

Yeniakit Publisher
2020-08-12 12:27:07 -
Fibabanka'dan 157,8 milyon TL vergi öncesi kâr

İSTANBUL (AA) - Fibabanka, 2020 yılı ikinci çeyrek sonunda 157,8 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.

Fibabanka, 2020 yılı ikinci çeyrek dönemine ilişkin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bankanın, söz konusu dönemde kredi portföy büyüklüğü net 15,8 milyar TL, kredilerinin toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 68 oldu. Aynı dönemde, toplam pasiflerin yüzde 56’sını oluşturan müşteri mevduatı 13,0 milyar TL seviyesine yükseldi. 30 Haziran itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu da yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşti. Bankanın, söz konusu dönemde vergi öncesi kârı 157,8 milyon TL, vergi sonrası net kârı ise 120,7 milyon TL oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında bu dönemde de ekonomiye destek vermeye devam ettiklerini ve sonuçlardan memnun olduklarını belirtti.

Ömer Mert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk bankacılık sektörünün genç ve dinamik oyuncularından biri olarak, 'Anlarız hızla, çözeriz hızla' yaklaşımımız ve 'Müşterinin ayağına giden banka anlayışımız' çerçevesinde, 2020 yılının ilk yarısını başarılı bir performansla hedeflerimiz doğrultusunda tamamladık. Tabana yaygın bankacılık anlayışımızla, teknolojiyi tüm iş yapış şekillerimizin merkezine koyarak ürün çeşitliliğimizi artırmak en önemli hedeflerimiz olmaya devam ediyor. Fibabanka olarak, yılın ilk yarısını güçlü teknolojik alt yapımız ile müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak başarıyla tamamladık.”

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