FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kupa Virtus Bologna'nın - Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İspanya ekibi Iberostar Tenerife'yi 73-61 yenen İtalya temsilcisi Segafredo Virtus Bologna şampiyon oldu



İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Segafredo Virtus Bologna, Iberostar Tenerife'yi 73-61 yenerek şampiyon oldu. Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun finalinde İtalya'nın Segafredo Virtus Bologna takımıyla İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibi karşılaştı. İlk çeyreği 20-8 önde tamamlayan İtalya temsilcisi, devre arasına 38-24 üstün girdi. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Segafredo Virtus Bologna, üçüncü periyodunu 58-44 önde bitirdiği mücadeleden 73-61 galip ayrıldı. Segafredo Virtus Bologna'da Kevin Punter, 26 sayıyla maçın en skoreri oldu. Iberostar Tenerife'de Tim Abromaitis'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Öte yandan Türk hakem Yener Yılmaz'ın da görev yaptığı maçta Belçika temsilcisi Giants Antwerp, Almanya ekibi Brose Bamberg'i 72-58 mağlup ederek turnuvayı üçüncülükle tamamladı.



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