FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son dakika Türkiye'nin rakipleri belli oldu Son dakika spor haberleri. A Milli Basketbol Takımı'mızın 2019 Basketbol Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Japonya oldu.

Son dakika spor haberleri. A Milli Basketbol Takımı'mızın 2019 Basketbol Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Japonya oldu. Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi yapıldı. E Grubu'nda mücadele edecek 12 Dev Adam ABD, Çekya ve Japonya eşleşti. 2019 FIBA Dünya Kupası kura eşleşmeleri A Grubu -> ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ B Grubu -> ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA C Grubu -> İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS D Grubu -> SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA E Grubu -> ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA F Grubu -> YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA G Grubu -> FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN H Grubu -> LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL 1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa 2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan 3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya 4.Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela 5.Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran 6.Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore 7.Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola 8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri Sekiz grubun oynayacağı şehirler şu şekilde belirlendi: A Grubu -> Pekin B Grubu -> Wuhan C Grubu -> Guangzhou D Grubu -> Foshan E Grubu -> Şangay F Grubu -> Nanjin G Grubu -> Shenzhen H Grubu -> Dongguan

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