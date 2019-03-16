FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası son dakika Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Son dakika spor haberleri. A Milli Basketbol Takımı'mızın 2019 Basketbol Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Japonya oldu.16 Mart 2019 Cumartesi 15:03
Son dakika spor haberleri. A Milli Basketbol Takımı'mızın 2019 Basketbol Dünya Kupası E Grubu'ndaki rakipleri Amerika Birleşik Devletleri, Çekya ve Japonya oldu.
Çin'de 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nın kura çekimi yapıldı. FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası Kura Çekimi yapıldı. E Grubu'nda mücadele edecek 12 Dev Adam ABD, Çekya ve Japonya eşleşti.
2019 FIBA Dünya Kupası kura eşleşmeleri
A Grubu -> ÇİN - VENEZUELLA - POLONYA - FİLDİŞİ SAHİLİ
B Grubu -> ARJANTİN - RUSYA - GÜNEY KORE - NİJERYA
C Grubu -> İSPANYA - PORTO RİKO - İRAN - TUNUS
D Grubu -> SIRBİSTAN - İTALYA - FİLİPİNLER - ANGOLA
E Grubu -> ABD - TÜRKİYE - ÇEKYA - JAPONYA
F Grubu -> YUNANİSTAN - BREZİLYA - KARADAĞ - YENİ ZELLANDA
G Grubu -> FRANSA - DOMİNİK CUMHURİYETİ - ALMANYA - ÜRDÜN
H Grubu -> LİTVANYA - AVUSTRALYA - KANADA - SENEGAL
1.Torba: Çin, ABD, İspanya, Fransa
2.Torba: Sırbistan, Arjantin, Litvanya, Yunanistan
3.Torba: Rusya, Avustralya, Brezilya, İtalya
4.Torba: TÜRKİYE, Porto Riko Dominik Cumhuriyeti, Venezuela
5.Torba: Almanya, Çekya, Polonya, İran
6.Torba: Kanada, Karadağ, Filipinler, Güney Kore
7.Torba: Nijerya, Senegal, Yeni Zelanda, Angola
8.Torba: Japonya, Ürdün, Tunus, Fildişi Sahilleri
Sekiz grubun oynayacağı şehirler şu şekilde belirlendi:
A Grubu -> Pekin
B Grubu -> Wuhan
C Grubu -> Guangzhou
D Grubu -> Foshan
E Grubu -> Şangay
F Grubu -> Nanjin
G Grubu -> Shenzhen
H Grubu -> Dongguan
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