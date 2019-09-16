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Fetüs nedir? Gelişimini kaç günde tamamlar?

Bebeğin ay ay nasıl geliştiğini bilmek, anne karnında ne gibi değişimlerde bulunduğunu öğrenmek, insanı hayretlere düşürüyor. Kısa süre içerisinde bebeğin gelişimini anlamak bu yazıyla mümkün hale geliyor. Bebek nasıl gelişir? Fetüs nedir? Gelişimini kaç günde tamamlar? Aylara göre gelişim süreçleri! İşte bütün detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
Fetüs nedir? Gelişimini kaç günde tamamlar?

Bebeğin ay ay nasıl geliştiğini bilmek, anne karnında ne gibi değişimlerde bulunduğunu öğrenmek, insanı hayretlere düşürüyor. Kısa süre içerisinde bebeğin gelişimini anlamak bu yazıyla mümkün hale geliyor. Bebek nasıl gelişir? Fetüs nedir? Gelişimini kaç günde tamamlar? Aylara göre gelişim süreçleri! İşte bütün detaylar...

Bebeğin anne karnındaki ilk 8 haftalık dönemine "embriyo dönemi" denir. 8. haftadan sonra fetüs (cenin) olarak adlandırılır.

Döllenmeden sonra oluşan canlı, insanın tek hücreli halidir. Bu canlı, hem anneden hem de babadan 23'er çift kromozom taşır. 3.aydan sonra oluşumları daha da hızlanır. Tırnaklar çıkmış, yüz çizgileri oluşmuştur. Dördüncü ayda ağız, gözler, burun delikleri biçimlenir. Altıncı ayda cinsel organlar belirginleşir. Yedinci ayda deri normal sertliğini bulur, kıllar çıkar, saçlar biraz daha uzar, tırnaklar tam gelişir, göz kapakları yarı açık durur.

Bütün bu gelişim süreci, göbek kordonu ve annenin sağlamış olduğu ortam sayesinde gerçekleştirir. Bu nedenle 6. aydan önce doğmuş fetüslerin yaşama imkanı çok düşüktür.

Yeterli gelişimi anne karnında gerçekleştiren fetüslerde de erken doğum görülebilir. Aynı şekilde bir semprom gelişmesi sonucunda da erken doğumlar söz konusu olabilir.

Gelişim süreci

1.ay

Döllenme gerçekleştiğinde, yeni ve benzersiz bir insan vücudu gelişmeye başlar. En erken aşamaya ‘’zigot’’ adı verilir. Zigot, bir kum tanesinden daha küçüktür. Hücre bölünmesi döllenmeden hemen sonra başlamaktadır.

2.ay

2. ayda bebeğinizin kalbi ve kan dolaşımı gelişmeye devam eder. Kalbi, sizin kalbinizden %20 oranda daha fazla kan pompalama hareketi yapar. Bebeğinizi altıncı haftada çok büyük bir gelişim kat etmiş olacak. Çok hızlı büyüyen bebek, sizi çok şaşırtacaktır.

3.ay

3. ayda neredeyse 28 gram ağırlığında ve plasenta dokusundadır. Artık 20 dişin altyapısı oluşmaya başlamıştır. Bu dönemde pankreas, insülin salgılamaya başlar. Ayrıca bu dönem bebeğiniz için hareket zamanıdır. Hareket anne tarafından hissedilemez, ancak bebeğiniz bu dönemde beş dakikadan fazla yerinde durmaz ve anne karnında saatte yaklaşık 20 kez pozisyon değiştirir.

4.ay

Bebek 20 cm uzunluğundadır ve hareketleri anne tarafından hissedilebilir. Parmak izleri oluşmuştur ve tırnakları uzamaya başlar.

5.ay

Bu dönemde işitme duyusu, ince saçları ve kaşları gelişir. Bebeğin vücudu, birkaç ay içinde doğuma hazırlık için baş aşağı pozisyona geçer.

6.ay

El koordinasyonu artar ve ve parmaklarını hareket ettirebilir. Bebeğiniz hala karanlıkta olduğu halde gözleri açılır. Rahim, ışığın biraz görülebilmesini sağlar, böylece bebeğiniz aydınlık ile karanlık arasında ayrım yapmaya başlar.

7.ay

Bu sırada kirpikleri gelişir ve cildin altında yağ birikimine devam eder. Artık gelişme yedinci ayına girerken, şu anda doğan bir bebek medikal teknoloji yardımıyla hayatta kalma şansına sahiptir.

8.ay

Vücudu doğumdan sonra nefes almasına yardımcı olan kimyasal bir madde (yüzey aktif madde) üretir. Sekizinci ayda bebeğin doğumdan sonraki davranışlarını da etkileyecek dört ayrıştırıcı davranışsal durum ortaya çıkmaya başlar: Uyku, uyanıklık, aktif uyanıklık ve ağlama.

9.ay

Bütün organ gelişimleri doğum için tamamlanmıştır. Anne antikorları bebeğe kızamık, su çiçeği, boğmaca ve diğer hastalıklardan korunma sağlamak için plasentadan geçer. Bebeğinizin bağışıklık sistemi halen olgunlaşmamıştır.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:40
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