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Gündem FETÖ'ye yardım yapan şahıs gözaltına alındı
Gündem

FETÖ'ye yardım yapan şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 17:02:00 -
FETÖ'ye yardım yapan şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü FETÖ'ye yardım ve yataklık suçundan aranan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, aranan bir örgüt üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, örgüte yardım ve yataklık suçundan aranan N.B. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Ekipler eşliğinde hastaneye götürülen şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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