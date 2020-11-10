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Aktüel FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi
Aktüel

FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi

Van'da FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik operasyonda tutuklanan, 2'si muvazzaf subay 3 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı - İddianamede, TSK mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon, büfe telefonu ve VOİP telefonlarından aranma bilgileri bulunan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin sistemli şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma amacı doğrultusunda hareket ettikleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da örgüt içinde yer alarak yasa dışı faaliyetlerini sürdürdükleri belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:06:22 -
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan yarbay, teğmen ve emekli albaya hapis istemi

VAN (AA) - CEMAL AŞAN - Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmada yer aldıkları gerekçesiyle tutuklanan 2'si muvazzaf subay olmak üzere 3 sanığın, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında tutuklanan emekli albay M.G, teğmen A.T. ve yarbay E.B. hakkında iddianame düzenledi.

Van 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanması içinde yer aldıkları, örgütün şifreli haberleşme yöntemlerini kullandıkları, ankesörlü telefon, büfe telefonu ve VOİP telefonlarından arandıkları belirlenen şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanması, mahrem hizmetler, işleyiş hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı iddianamede, her birim sorumlusuna ayrı isim verildiği ve kişilerin 15 günde bir kendisine bağlı örgüt mensuplarıyla toplantılar düzenlediği aktarıldı.

Mahrem imamların ankesörlü telefon ve özel hatlarla kurdukları iletişim ve kullanılan hatlara ilişkin bilgilerin de yer aldığı iddianamede, FETÖ/PDY mensuplarının örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla kullandığı birçok mahrem evin güvenlik güçlerince tespit edildiği vurgulandı.

- Kullandıkları telefonlar tespit edildi

Soruşturma öncesinde Van'da mahrem imamlarca arama yapıldığı değerlendirilen ankesörlerin tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldüğü bildirilen iddianamede, mahrem yapıdaki sorumlu "abi"lerin aynı birimde çalışan veya hücre yapılanmasında yer alan örgüt mensuplarını bu hatlardan ardışık olarak kısa zaman diliminde arayıp toplantı, buluşma gibi faaliyetleri organize ettiği bildirildi.

İddianamede, FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında görev alan sözde imamların, Van'da tespit edilen 12 sabit hattan 1 Ocak 2013-21 Mayıs 2017 tarihlerinde söz konusu yapılanmada faaliyet gösteren mahrem yapıdaki örgüt mensuplarının kullandığı cep telefonlarını arayarak iletişime geçtiği kaydedildi.

Şüphelilerden A.T'nin yaklaşık 30, E.B'nin 20, M.G'nin ise 35 kez ankesörlü telefon, büfe telefonu ve VOİP telefonlarından arandığı bilgisine yer verilen iddianamede, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasının örgüt açısından "mahrem" olarak nitelendirildiği, asker imamlarının gizlilik kurallarına azami riayet ederek örgütsel faaliyetleri gerçekleştirdiği, bu kapsamda kendilerine bağlı asker örgüt üyeleriyle gerekli olması halinde ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurarak aralarındaki örgütsel ilişkiyi gizlemeye çalıştıkları vurgulandı.

İddianamede, TSK mahrem yapılanmasında yer alan örgüt üyeleriyle ankesörlü telefon, büfe telefonu ve VOİP telefonlarından aranma bilgileri bulunan şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin sistemli şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerine sızma amacı doğrultusunda hareket ettikleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da örgüt içinde yer alarak yasa dışı faaliyetlerini sürdürdükleri belirtildi.

Ankesör irtibatının FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında kullandığı özel bir haberleşme yöntemi olduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin görev yaptıkları dönemlerde ardışık nitelikte olacak şekilde arandıkları ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, bu nedenlerle "terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri kaydedildi.

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