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Aktüel FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi
Aktüel

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:29:09 -
FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 33'e yükseldi

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "avukat yapılanmasına" yönelik İzmir merkezli 19 ilde başlatılan operasyonda adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 18'i daha tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir'de dün adliyeye sevk edilen 36 şüpheliden 18'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Toplam 60 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda daha önce başka illerde adliyeye sevk edilen ve tutuklanan 15 zanlıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 33'e, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı ise 27'ye yükseldi.

- Olay

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgüt evlerinde kaldıkları ve "mahrem imamlarla" irtibatlı oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 66 şüphelinin yakalanması için 19 ilde operasyon düzenlenmiş, 27'si avukat, biri teğmen 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Başka illerde yakalanarak daha önce adliyeye sevk edilen 24 zanlıdan 15'i tutuklanmış, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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