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Gündem Moruğun tansiyonu fırlayacak! Para kaynağına çöküldü
Gündem

Moruğun tansiyonu fırlayacak! Para kaynağına çöküldü

Yeniakit Publisher
2023-07-12 09:17:00 - 2023-07-12 09:17:59
Moruğun tansiyonu fırlayacak! Para kaynağına çöküldü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara merkezli 6 ilde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi neticesinde örgüt hiyerarşisi içerisinde finans sağlama, himmet toplama, muhasebe takibi yapma, kuryelik yapma ve örgüt üyelerine yer sağlama gibi çeşitli faaliyetleri yapmak suretiyle örgütün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 47 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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