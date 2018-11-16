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FETÖ'den "Sarıgül’e oy verin" talimatı!

Mart yerel seçimlerde Şişli’den aday olmak için hazırlık yapan Mustafa Sarıgül’ün ismi ankesör soruşturmalarına karıştı. FETÖ itirafçısı A.T., 17-25 Aralık’tan sonraki seçimlerde CHP’nin İstanbul adayı Sarıgül’ün desteklenmesi talimatı verildiğini söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 07:18
FETÖ'den "Sarıgül’e oy verin" talimatı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında hakkında işlem yapılan bin 260 askerden 408’i itirafçı oldu. Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olan A.T., 17-25 Aralık’tan sonraki yerel seçimlerde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün desteklenmesi yönünde talimat verildiğini söyledi. A.T. “Yunus kod isimli örgüt ağabeyim 30 Mart 2014 seçimlerinde CHP adayı Mustafa Sarıgül’e oy vermemizi söyledi” dedi.

FETÖ’nün can simidi CHP!

Aynı soruşturma kapsamında itirafçı olan bir başka muvazzaf asker O.K. da 17-25 Aralık’tan sonra örgüt imamlarının kendilerine seçimler konusunda baskı yaptığını söyledi. O.K., “Bizimle ilgilenen abi ‘CHP’ye oy verebilirsiniz ama AK Parti’ye vermeyin’ diye telkinde bulunmaya başladı” diye konuştu.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 07:18
  1. İstanbul
  2. Mustafa Sarıgül
  3. oy
  4. FETÖ
  5. CHP

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