FETÖ'cülerin 'Stop Erdoğan' ilanına karşı Saray Bosna'dan 'Love Erdoğan!' mesajı
ABD'nin New York şehrinde FETÖ'cü dernek 'Silenced Turkey' tarafından verilen 'Stop Erdoğan' ilanına karşılık Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna 'Love Erdoğan' ile karşılık verdi.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.
FETÖ'cülere karşı 'Love Erdoğan' ilanı
Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.
Ne olmuştu?
FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği 'Stop Erdoğan' ilanı, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.
İşte Saraybosna'daki ilan: