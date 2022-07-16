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Ekonomi FETÖ’cüler ekonomiye de darbe vurdu
Ekonomi

FETÖ’cüler ekonomiye de darbe vurdu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi ekonomide onarılması güç tahribatlara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 17:00:00 -
FETÖ’cüler ekonomiye de darbe vurdu

Hain darbe girişiminin ardından devreye giren manipülatör reyting kurumlarınca Türkiye’nin kredi notu aşağıya çekildi, risk primi arttırıldı.

350 milyar dolarlık kayıp

Bu nedenle yabancı yatırımı durdu, Türkiye’nin milli geliri geriledi. Faiz oranı yüzde 24’e, enflasyon yüzde 19’a kadar çıktı. Dolar/TL kuru yüzde 20 yükselirken, Borsa İstanbul’da yüzde 14 düşüş gözlendi. FETÖ’nün kanlı kalkışmasının ülke ekonomisine maliyeti 350 milyar dolar olarak kayda geçti.

2016’nın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 4.5 ve yüzde 4.7 büyüyen Türkiye ekonomisi, darbe girişiminden ötürü senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 0.2 daraldı. 15 Temmuz’un akabinde yatırımcıları rahatlatmak için hükümet tarafından atılan adımlar, regülatörlerce alınan önlemlerle darbe girişiminin ekonomiye maliyeti minimuma indirildi.

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