0553 313 94 23

FETÖ'cü Kanter ile takımı yollarını ayırdı

New York Knicks basketbol takımının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen NBA basketbolcusu Enes Kanter ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

08 Şubat 2019 Cuma 06:16
FETÖ'cü Kanter ile takımı yollarını ayırdı

Spor kanalı ESPN Muhabiri Adrian Wojnarowski, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, New York Knicks'in Kanter ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Knicks'teki sözleşmesi dolan Kanter'in, takımıyla bir anlaşmaya varamadığı belirtildi.

Son günlerde ABD basınına FETÖ yanlısı açıklamalarda bulunan ve Türkiye'yi karalayan Kanter, takımının son 8 maçının 6'sının kadrosunda da yer almadı.

Spor kulislerinde, Kanter'in takımında düşük performans sergilediği de konuşuluyordu.

KANTER HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapmıştı.

FETÖ'nün yapısı ve 15 Temmuz darbe girişiminden bahsedilen talepnamede, şüpheli Kanter'in örgüt bağlantıları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına yer verilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:39
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. New York Knicks
  4. enes kanter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin sinyalini bir yıl önceden vermiş
    1. Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetinin..
    2. CHP'de sular durulmuyor! Maltepe İlçe..
    3. Rusya kilidi kırıldı, kapı açıldı!..
    4. Endonezya'da bir evde kilitli tutulan..
    5. Uçak enkazındaki cesedin Sala'ya ait..
    6. FETÖ'cü Kanter ile takımı yollarını..
    7. Maduro destekçileri ile Bolivar..
    8. Meteoroloji uyardı! Yağmura dikkat
    9. Günlük geliri tam 375 milyon dolar
    10. Milli ilaçta kenevir dönemi... Kanser..
    11. ABD medyasından bomba iddia... Terör..
    12. Soyer'in yerine adaydı... Çekildi
    13. Bolu'da korkunç cinayet!
    14. Açıklamalar peş peşe geldi.....
    15. KDC'de muhalif Fayulu'dan Afrika..
    16. Mali'de 3 ayda 5 bin isyancı silah..
    17. Amazon'un CEO'su Bezos'a şantaj iddiası
    18. Asansörde mahsur kalan iki kişi..
    19. Başkentte trafik kazaları: 3 yaralı
    20. Burkina Faso'da askeri karakola..
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Son anket sonuçları: Cumhur İttifakı'nın yüzde 87'si...
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!
    Darbe sever ABD'den Türkiye'ye küstah teklif: Siz de tanıyın!