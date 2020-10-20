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Gündem FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400 hazımsızlığı!
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400 hazımsızlığı!

FETÖ'den firari Emre Uslu'nun S-400'lerle ilgili hazımsızlığı devam ediyor. Daha önce Türkiyenin S-400 alması halinde üzerine oturup fantezi yapacağını açıklayan Uslu, şimdi de başarılı geçen S-400 testiyle ilgili asparagas haberi yayımlayarak Türkiye'nin başarısıyla dalga geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 16:40:00 -
FETÖ'cü Emre Uslu'nun S-400 hazımsızlığı!

Türkiye'nin S-400 alması halinde; S-400'lerin üzerine oturup fantezi yapacağını söyleyen FETÖ'cü Emre Uslu Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla S-400'lerle ilgili hazımsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sinop'ta geçtiğimiz günlerde S-400 hava savunma sistemlerinin ilk test atışı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. S-400’ü sahaya indiren Türkiye’nin bu hareketi başta Yunanlılar olmak üzere FETÖ’cüleri rahatsız etti. FETÖ’den firari Emre Uslu S-400’lerle ilgili, “Rus medyası: Türkiye'nin S-400 denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.” şeklinde paylaşımda bulundu.

Emre Uslu'ya çağrı

Daha önce de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alamayacağını söyleyen Uslu, “S-400’leri alsın bende üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim” ifadelerini kullanmıştı. S-400’lerin Sinop’ta gerçekleşen başarılı test atışı sonrası sosyal medya kullanıcıları, Emre Uslu’ya 'üzerine oturmanı bekliyoruz' şeklinde çağrı yapmıştı.

FETÖ'cülerin S-400 hazımsızlığı

Türkiye’yi karalamaktan çekinmeyen ve her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Emre Uslu şimdi de “Rus medyası: Türkiye'nin S-400 denemesi başarısızlıkla sonuçlandı. Fişini takmayı unutmuşlar” şeklinde paylaşım yaptı.


Türkiye’nin sanayideki yerli ve milli atılımları, dış politikadaki başarıları, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi gibi gelişmelerle iyice kuduran FETÖ’cüler Türkiye’nin gelişmesinden rahatsız olduklarını bir kez daha göstermiş oldu.

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