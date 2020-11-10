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Aktüel FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı, adliyeye sevk edildi
Aktüel

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı, adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:24:49 -
FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., adliyeye sevk edildi.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da düzenlenen operasyonda Çankaya'da sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz M.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kamil Yavuz M.'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.

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