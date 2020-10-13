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Gündem FETÖ propagandasını kullanan Birgün için mahkemeden şaşırtan beraat kararı! Utanmadan böbürlendi
Gündem

FETÖ propagandasını kullanan Birgün için mahkemeden şaşırtan beraat kararı! Utanmadan böbürlendi

FETÖ hesabı Fuat Avni'nin yalanlarını ve örgüt propagandasını haber yaparak hükümeti hedef alan Birgün'ün yöneticilerine beraat kararı verildi. Sorumlu müdürü Barış İnce'nin ise FETÖ propagandasıyla yalan haber yapmaktan yüzü kızarmak yerine kendisinin yalan propagandasını yüzüne çarpan medya kuruluşlarına tazminat davası açacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:19:00 -
FETÖ propagandasını kullanan Birgün için mahkemeden şaşırtan beraat kararı! Utanmadan böbürlendi

17-25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminin ardından Twitter'da FETÖ propagandası yapan ve devletin yöneticilerini tehdit eden Fuat Avni isimli sahte hesabın haberleriyle hükümete saldıran Birgün'ün Sorumlu Haber Müdürü Barış İnce,  Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yılmaz, Sorumlu Haber Müdürü Cansever Uğur ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın için mahkemeden şaşırtan bir beraat kararı çıktı.

Duruşmada esasa ilişkin mütlaasını açıklayan duruşma savcısı, sanıkların FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Bylock’u kullanmadıkları, FETÖ ile iltisaklı şirketlerde kayıtlarının bulunmadığını, örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlarının olmadığını ve MASAK raporunda da kayda değer bir veriye rastlanılmadığını belirtti.

Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan sanıklar beraatlerini talep etti. Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme “FETÖ terör örgütüne yardım etmek” suçundan sanıkların ayrı ayrı beraatine karar verdi. Mahkeme Barış İnce hakkındaki “FETÖ terör örgütüne üye olmak” suçundan da beraat etmesine karar verdi.

Savcının konuyu istinafa götürmesi bekleniyor

FETÖ hesabı Fuat Avni'nin propagandasını alenen kullanmaktan beraat eden Birgün yöneticilerinin davasını savcının istinafa götürmesi bekleniyor.

Utanmadan böbürlendi

Birgün'ün Sorumlu Haber Müdürü Barış İnce, yalan ve iftira haberleriyle övünerek mahkemeden beraat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. FETÖ propagandasıyla yalan haber yapmaktan yüzü kızaracağına böbürlenen Barış İnce, kendisinin yalanını suratına çarpan medya kuruluşlarına utanmadan tazminat davası açacağını şu sözlerle ifade etti:

"Fuat Avni haberleri yaptığımız için açılan FETÖ davasından BirGün olarak beraat ettik. Bana ayrıca açılan ilgisiz bir twitter hesabı ile ilgili davadan da beraat ettim. Şimdi hedef gösteren yandaş gazetelere dava açıyorum. Kazanacağım tazminatı ÇYDD’ye ve TAKSAV’a bağışlayacağım"

T24 ve Diken çalışanları da beraat etmişti

Fuat Avni propaganasını kullanan diğer haber siteleri T24 ve Diken yöneticileri de açılan davalardan beraat etmişti.

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