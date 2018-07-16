FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
FETÖ'cü firari Hakan Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı. Şükür'ün bu tuhaf mesajına tepki yağdı.16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:24
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı.
Terör örgütü firarisi Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.
ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ
Hakan Şükür'ün mesajına binlerce vatandaş çok sert tepki gösterdi.
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