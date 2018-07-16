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FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı

FETÖ'cü firari Hakan Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı. Şükür'ün bu tuhaf mesajına tepki yağdı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:24
FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı.

Terör örgütü firarisi Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ

Hakan Şükür'ün mesajına binlerce vatandaş çok sert tepki gösterdi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:24
  1. hakan şükür
  2. terör örgütü
  3. FETÖ
  4. 15 temmuz

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