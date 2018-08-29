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FETÖ firarisi eski subay sahte kimlikle yakalandı!

Bartın'da FETÖ yapılanmasına üye olan ve başkasına ait kimlikle İstanbul'da yakalanan eski subay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:05
FETÖ firarisi eski subay sahte kimlikle yakalandı!

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla aranan ve akrabasına ait kimlikle İstanbul'da yakalanan firari eski subay tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, FETÖ’nün “askeri mahrem yapılanması”nın içinde olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan, meslekten ihraç edilen firari üsteğmen M.K, İstanbul’un Pendik ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. 

Ekiplerin yaptığı incelemede, M.K’nın kullandığı kimlik kartının kendisine benzeyen bir akrabasına ait olduğu tespit edildi. 

M.K, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kente getirildi. 

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 22:05
  1. Bartın
  2. İstanbul
  3. FETÖ
  4. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

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