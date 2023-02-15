FETÖ elebaşının akrabası da boş durmuyor
Kocaeli'de "halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici" söylemlerde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası M.Y.G.'nin, Karamürsel'de umuma açık bir eğlence yerinde halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.