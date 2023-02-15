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Aktüel FETÖ elebaşının akrabası da boş durmuyor
Aktüel

FETÖ elebaşının akrabası da boş durmuyor

Kocaeli'de "halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici" söylemlerde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 15:36:00 -
FETÖ elebaşının akrabası da boş durmuyor

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası M.Y.G.'nin, Karamürsel'de umuma açık bir eğlence yerinde halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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