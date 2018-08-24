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Fethiye'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Fethiye'de 4 aracın karıştığı, 8 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 19:09
Fethiye'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Fethiye İlçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Otomobil içinde sıkışan bayan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi ile Kocapınar Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Besim Karahan’ın kullandığı 48 BM 717 plakalı otomobil, Akın Alpay idaresindeki 35 EB 7323 plakalı otomobil, Gökhan Çeliker idaresindeki 16 SGH 80 plakalı otomobil ile Cihan Can Gürçevik yönetimindeki 35 GB 0644 plakalı otomobil çarpıştı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞANLARI İTFAİYE EKİPLERİ GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, Jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç içinde sıkışan Nesrin Alpay'ı Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri güçlükle çıkarırken, sürücüler ile yanlarında yolcu olarak bulunan Miraç Çapar, Emine Semen ve Semra Semen yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Fethiye - Ölüdeniz yolu kısa süre ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerince araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 19:09
  1. Muğla
  2. zincirleme trafik kazası
  3. Jandarma
  4. Fethiye - Ölüdeniz
  5. trafik kazası

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