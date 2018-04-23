Fernando Muslera'dan büyük sürpriz! Volkan Demirel'in...

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, Instagram hesabından taraftarları Antalyaspor maçına davet ederken sürpriz bir beğeni geldi.

"HEP BİRLİKTE KADIKÖY'E"

Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına, "Hep birlikte Kadıköy'e #fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da beğenmesi dikkat çekti.

Muslera'nın bunu yanlışlıkla yaptığına dikkat çeken Galatasaraylı taraftarlar da çeşitli yorumlarda bulundular

Fotoğrafı beğenenler arasında Göztepe'de top koşturan Selçuk Şahin de yer aldı.



