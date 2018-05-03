Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Wahbi Khazri Rennes'den ayrılma kararı aldı...
Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wahbi Khazri Rennes kulübünden ayrılma kararı aldığını açıkladı.03 Mayıs 2018 Perşembe 02:42
SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Adı Fenerbahçe ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Wahbi Khazri kulübü Rennes'den ayrılma kararı aldığını açıkladı.Tunuslu yıldız futbolcu yaptığı açıklamada artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ve o yüzden Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma transfer olmak istediğini dile getirdi.
Yıldız futbolcunun İngiltere ekiplerinden Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR
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