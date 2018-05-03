Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Wahbi Khazri Rennes'den ayrılma kararı aldı...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Adı Fenerbahçe ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Wahbi Khazri kulübü Rennes'den ayrılma kararı aldığını açıkladı.Tunuslu yıldız futbolcu yaptığı açıklamada artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ve o yüzden Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma transfer olmak istediğini dile getirdi.

Yıldız futbolcunun İngiltere ekiplerinden Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR