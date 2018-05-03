Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Wahbi Khazri Rennes'den ayrılma kararı aldı...

Sezon başında Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Wahbi Khazri Rennes kulübünden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 02:42
Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Wahbi Khazri Rennes'den ayrılma kararı aldı...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Adı Fenerbahçe ile anılan fakat transferi gerçekleşmeyen Wahbi Khazri kulübü Rennes'den ayrılma kararı aldığını açıkladı.Tunuslu yıldız futbolcu yaptığı açıklamada artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum ve o yüzden Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma transfer olmak istediğini dile getirdi.

Yıldız futbolcunun İngiltere ekiplerinden Sunderland ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 02:42
  1. Wahbi Khazri
  2. Rennes
  3. Sunderland
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. Fransa
  6. İngiltere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'tan flaş karar! Kadro küçültülecek...
    1. Beşiktaş'tan flaş karar! Kadro..
    2. İtalyanlar resmen duyurdu! Galatasaray..
    3. İşte Aykut Kocaman'ın şampiyonluk..
    4. Fransızları 24 Haziran korkusu sardı:..
    5. Fenerbahçe'ye sevindirici haber! Wahbi..
    6. İngiliz bakanın yeğenine PKK/YPG'den..
    7. Burhan Kuzu'dan Kılıçdaroğlu'na..
    8. Fatih Terim iki yıldız futbolcunun..
    9. Fenerbahçe Beşiktaş'ı sahada bekleyecek!
    10. Karabükspor'da Ünal Karaman dönemi..
    11. TFF 1.Lig ekibinde beklenmedik ayrılık!
    12. Diriliş 117. bölüm fragmanı yayınlandı
    13. Flaş iddia! Şenol Güneş Portekiz..
    14. Halime Hatun neden Diriliş'ten..
    15. Galatasaray'dan transfer bombası!..
    16. İşte CHP'nin cumhurbaşkanı adayı
    17. İsrail'den yeni İran iddiası: Nükleer..
    18. Bayram namazı nasıl kılınır?
    19. Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
    20. Ramazan ayının önemi nedir?
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Deniz Baykal muamması son buldu!
    Deniz Baykal muamması son buldu!