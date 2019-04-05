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Fenerbahçe'ye kurşunlu saldırıda yeni karar!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe otobüsüne yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Polisin hazırladığı fezleke dosyasını eksiklikler nedeniyle geri iade eden savcılık, olayla ilgili yeni deliller toplanmasını istedi. Bu arada polisin olay yeri krokisinde saldırı anına ilişkin ayrıntılara da yer verildi.

05 Nisan 2019 Cuma 21:06
Fenerbahçe'ye kurşunlu saldırıda yeni karar!

Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi’nde, 4 Nisan 2015'te, Rize'den dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik düzenlenen silahlı saldırı olayı aradan geçen sürede aydınlatılamadı. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, polisin hazırladığı ve 4 şüphelinin yer aldığı fezleke dosyası eksiklikler nedeniyle geri iade edildi. Savcılık, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Cinayet Büro Amirliği'nden soruşturmayı derinleştirilmesi ve delil toplanmasını istendiği öğrenildi. Soruşturmada kafilede yer alan yabancı futbolcuların da ifadelerinin alınması için yurt dışı yazışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri krokisinde ayrıntılar yer aldı

Trazon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce saldırıya ilişkin hazırlanan 'Olay Yeri Krokisi' de ortaya çıktı. Saldırıya ilişkin detayların yer aldığı krokide, otobüse ateş edildiği tespit edilen muhtemel alan ile tüfeğin bulunduğu dere yatağına ilişkin fotoğraflara yer verildi. Krokide ayrıca ayak izleri tespiti ile tüfekle ateş açılması sonucu ağaç dallarındaki saçma izleri de yer aldı. 

Şoför kafileyi kurtarmıştı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında 4 Nisan 2015 cumartesi gecesi Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe takımı 5-1'lik farklı galibiyetinin ardından İstanbul'a gitmek üzere 53 DE 618 plakalı otobüsle Trabzon Havalimanı'na hareket etti. Kafileyi taşıyan otobüse saat 22.15'te, Trabzon'a yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırı düzenlendi. Otobüsün şoför tarafındaki camı kırılırken, sürücü Ufuk Kıran başından yaralandı. Yüzünden kan akmasına rağmen soğukkanlı davranan şoför Kıran, aracı viyadük üzerinde zorlukla durdurarak aracın aşağı uçmasını engelledi ve olası bir facianın da önüne geçmiş oldu. Sürücü Kıran, polis aracıyla kaldırıldığı Sürmene Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Takım 45 dakika bekledi, polis aracıyla yola devam etti

Fenerbahçe’de dönemin teknik direktörü İsmail Kartal, futbolcular, takım görevlileri ve yöneticilerden oluşan kafile yaklaşık 45 dakika Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bekledi. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından polis midibüsüne bindirilen Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı’na ulaştırıldı, ardından da uçakla İstanbul'a gitti.

Olay yerinde geniş çaplı arama

Fenerbahçe kafilesine yapılan silahlı saldırı bir anda dünya gündemine otururken, olay yerinde 5 Nisan sabahı yaklaşık 200 polisin katıldığı geniş çaplı bir arama-tarama çalışması başlatıldı. Öncelikle silahın ateşlendiği yer kriminal uzmanları tarafından tespit edildi. Ankara’dan gelen özel ekiplerin ve eğitimli köpeklerin de katıldığı arama çalışması sonucunda, 5 Nisan günü akşam saatlerinde olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta, silahlı saldırıda kullanıldığı tahmin edilen otomatik av tüfeği bulundu.

2 şüpheli alındı, bırakıldı

Sürmene İlçe Cumhuriyet Savcılığı da şüpheli veya şüpheliler hakkında, "Adam öldürmeye teşebbüs, olası kast ile birden fazla kişiyi öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayı gerçekleştirdikleri ileri sürülen N.S. ve E.A., Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde iki gün süren çapraz sorgularının ardından 8 Nisan’da Sürmene Cumhuriyet Savcılığı’na sevkedildi. Savcılıkta da ifadeleri alınan ve suçlamaları reddeden iki şahıs, Sürmene Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 8 Nisan akşamı, “Somut delillere dayalı, kuvvetli suç şüphesi bulunmadığı ve özgürlük hakkının daha önemli olduğu” gerekçesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 21:06
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