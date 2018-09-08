THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçe'ye büyük şok! İptal edildi

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın, başkanlık seçim sürecindeki en güvendiği kozlardan 'Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi' projesi hayata geçmeden sonlandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
Fenerbahçe'ye büyük şok! İptal edildi

Fenerbahçe'de scouting çalışmalarıyla ilgili Gebze'de tesis yapılacağı ve tesisin adı "3 Temmuz Futbol Akademisi" olacağı açıklanırken, başkan Ali Koç bu projeyi mecburen hayata geçmeden rafa kaldırdı.

Yıldırım'ın Gebze'de aldığı arazinin sit alanı olduğundan imar izninin bulunmadığı ortaya çıktı. Araziye çivi bile çakmanın yasak olduğu öğrenildi.

Mevcut ekonomik koşullardan dolayı bu projeyi uygulamaya koymanın imkansız olduğu belirtilse de başkan Koç'un altyapıya destek verecek başka bir planla camianın karşısına çıkması bekleniyor.

FRENE BASILAN İLK PROJE DEĞİL

Dövizdeki artış kulübün kasasına ciddi külfet olurken başkan Ali Koç'un frene bastığı ilk proje F.Bahçe Üniversitesi olmuştu.

Mevcut koşullarla bunun mümkün olmadığını ve biraz daha beklenmesi gerektiğini savunan başkan, üniversitenin eğitim ve öğretime başlangıç tarihinin 1 yıl ertelendiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:48
  1. Fenerbahçe
  2. 3 temmuz futbol akademisi
  3. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi
  4. Fenerbahçe'ye büyük şok
  5. Sit alanı projesi
  6. Aziz Yıldırım
  7. Ali Koç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altını ıslatan çocuk için 6 günlük program
    1. Altını ıslatan çocuk için 6 günlük..
    2. 2'nci el araba alacaklar dikkat!..
    3. CHP'li Belediye'ye haciz şoku!
    4. Mutlu kadın, mutlu ev
    5. Kuzey Kore lideri Kim, Rusya'ya gidecek
    6. Elma sirkesi ve balı karıştırırsanız...
    7. Soğuk havalar için 'beşi bir yerde'
    8. TFF'den Trabzon'a teşekkür mesajı
    9. E devlet şifresi değiştirme
    10. Yatak odanızdaki vazoda gül bulundurun
    11. Damar tıkanırsa kalp ağrır
    12. Esed yalakası Perinçek’ten skandal..
    13. Sürpriz ziyaret! Uçağıyla Trabzon'a indi
    14. Kılıçdaroğlu'nu aratmadı! Gürsel..
    15. Tacizciye meydan dayağı! Ellerinden..
    16. Babaların çocuklarıyla ilişkisi çok..
    17. Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam..
    18. FIFA 19'da Fikret Orman sürprizi
    19. Fenerbahçe'ye büyük şok! İptal edildi
    20. Gerginlik artıyor! Sokağa çıkma yasağı..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri