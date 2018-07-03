Fenerbahçe'nin yıldızı resmen Amerikan Basketbol Ligi'nde!
Amerikan Basketbol Ligi'nde Boston Celtics, geçen sezon Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna kattı.03 Temmuz 2018 Salı 11:26
Boston Celtics Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Wanamaker ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Sözleşmenin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Wanamaker'ın 9 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Son 7 yıldır Avrupa'da oynayan Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş ile THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildiği geçen sezon, maç başına 11,3 sayı, 3,8 asist, 2,7 ribauntluk performans sergiledi.
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