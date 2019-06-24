Fenerbahçe'nin yeni golcüsü 1 Temmuz'da imza atıyor Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse'la prensip anlaşmasına vardı. 31 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da sarı-lacivertli ekibe imza atacak.

Fenerbahçe yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran sarı-lacivertli ekip,Alman golcüyle anlaştı. Werder Bremen'le olan sözleşmesi ay sonunda bitecek 31 yaşındaki Max Kruse, temmuz başında Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Başkan Ali Koç, "win win" programında 10-12gün içinde anlaştığımız futbolcuları açıklayacağız ifadelerini kullanmıştı. Koç'un bahsettiği isimlerden ilki Max Kruse olacak. ANLAŞMA 3 YILLIK Fransız Sportif Direktör Comolli'nin yaptığı son teklifi kabul eden Kruse,sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık kontrat imzalayacak. Bremen'den ayrılacak olan golcü, Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro maaş alacak. Max Kruse geçen sezon Werder Bremen formasıyla 36 maça çıkarken, 12 gol atıp 13 asist imzaladı.

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