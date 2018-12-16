THY- Euroleague
0553 313 94 23

Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi Krasic işsiz kaldı

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'ye transferi büyük ses getiren ancak beklentileri karşılamayan Milos Krasic kulüpsüz kaldı.

16 Aralık 2018 Pazar 15:11
Fenerbahçe'nin sansasyonel transferi Krasic işsiz kaldı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Milos Krasic, kulüpsüz kaldı. Polonya’nın Lechia Gdansk takımında top koşturan Sırp oyuncu ile kulübün yolları ayrıldı. 

 Yeşil-sarılı ekibe 2015 yazında giden Krasic, ilk başlarda başarılı bir performans göstermişti. Bunun üzerine mevcut kontratı güncellenen ve 2018-19 sezonuna kadar uzatılan deneyimli futbolcu, bu sözleşmenin sonunu göremedi.  Kulüpten yapılan açıklamada karşılıklı anlaşma sonucunda futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu. Gdansk’ta 86 lig maçında forma giyen ve 7 gol atan futbolcunun şimdi ne yapacağı merak konusu…   

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 15:11
  1. krasic
  2. Gdansk
  3. Milos Krasic
  4. Fenerbahçe
  5. Lechia Gdansk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig
    1. Futbol: TFF 2. Lig
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Haluk Dursun: Gençlerimize 'Müze Kart'..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    5. Prematüre bebek nedir?
    6. 5 kilo 700 gramlık dev mantar,..
    7. Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    8. Esenler'de toplu açılış töreni
    9. Esenler'de toplu açılış töreni
    10. Koni çiçeğine çok şey borçluyuz
    11. Suriyeli muhalif Milli Ordudan..
    12. "BM Yerel Siyaset Atölyeleri"ne..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst..
    15. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar..
    16. Arap Birliği'nden İsrail yandaşı..
    17. Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    18. Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu!
    19. Honda ile Garanti Bankası iş birliği..
    20. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı