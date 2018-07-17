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Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu, Ozan Tufan'ın satılabileceğini yönetime bildirdi.

17 Temmuz 2018 Salı 17:16
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli oldu!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bir türlü dikiş tutturamayan Ozan Tufan, Hollandalı teknik adam tarafından da beğenilmedi.

SATILABİLİR RAPORU VERDİ

Antrenmanlarda kendini gösterip bu sezona damga vurcağını ifade eden Ozan Tufan'ı yetersiz bulan Cocu, milli futbolcuya teklif gelmesi halinde satılabileceğini yönetime rapor etti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İngiltere'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Ozan, Fenerbahçe'de kalmıştı. Aykut Kocaman tarafından gerek idmanlarda gerekse maçlarda istenilen performansa ulaşamadığı için kadro dışı kalmıştı. Kocaman bir süre sonra Ozan'ı affetmesine rağmen fazla forma şansı vermemişti.

Hollandalı teknik adamın gelmesiyle yeni bir sayfa açmak isteyen Ozan yine umduğunu bulamadı. Yeni sezon planmasını yapan Cocu'nun Ozan Tufan'a uygun bir teklif gelmesi halinde satılmasına onay verdiği ifade edildi.

Ozan Tufan geçtiğimiz günlerde İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında bir taraftarla tartışmıştı.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:16
  1. İstanbul
  2. Cocu
  3. Ozan Tufan
  4. Fenerbahçe

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