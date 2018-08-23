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Fenerbahçe'nin kasası Joseph de Souza transferiyle dolacak

Suudi Arabistan'ın El Ahli takımına transfer olan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Joseph de Souza, transferiyle birlikte sarı lacivertli kulübe 12 milyon avro kazandıracak.

23 Ağustos 2018 Perşembe 21:40
Fenerbahçe'nin kasası Joseph de Souza transferiyle dolacak

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'ye transfer olan Josef de Souza için 12 milyon avro bonservis ücreti alacak.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan kulübü El Ahli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 12 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." denildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Brezilyalı orta saha oyuncusu, El Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'ye 2015-2016 sezonunda transfer edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 sezon ile bu sezonun ilk 2 haftasında toplamda 96 Süper Lig maçına çıktı. De Souza, sarı-lacivertli formayla ligde 10 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 21:40
  1. Fenerbahçe
  2. Suudi Arabistan
  3. El Ahli
  4. Josef de Souza
  5. Fenerbahçe Futbol AŞ
  6. Kamuyu Aydınlatma Platformu
  7. Borsa İstanbul

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