Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitmesine rağmen iki aydır kendine kulüp bulamayanHatem Ben Arfa, Fransa Lig 1 takımı Rennes ile anlaştı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Rennes Başkanı Olivier Letang ile görüşen Ben Arfa, Fransız ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya tamam cevabını verdi.

BİR SENEDİR OYNAMIYOR

Geçtiğimiz sezon PSG'nin kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık bir senedir maç yapmadı. Transfer döneminde zaman zaman adı Türk takımları ile de anılan Hatem Ben Arfa'yı Fransa'dan eski takımı Nice ve Premier Ligden Newcastle United ile Leicester City istiyordu.