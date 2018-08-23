Fenerbahçe'nin istediği Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Hatem Ben Arfa, Fransa takımlarından Rennes ile anlaşmaya vardı.23 Ağustos 2018 Perşembe 14:50
Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitmesine rağmen iki aydır kendine kulüp bulamayanHatem Ben Arfa, Fransa Lig 1 takımı Rennes ile anlaştı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Rennes Başkanı Olivier Letang ile görüşen Ben Arfa, Fransız ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya tamam cevabını verdi.
BİR SENEDİR OYNAMIYOR
Geçtiğimiz sezon PSG'nin kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki futbolcu, yaklaşık bir senedir maç yapmadı. Transfer döneminde zaman zaman adı Türk takımları ile de anılan Hatem Ben Arfa'yı Fransa'dan eski takımı Nice ve Premier Ligden Newcastle United ile Leicester City istiyordu.
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