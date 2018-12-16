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Fenerbahçe'nin ismi resmen değişti

Beko ile sponsorluk anlaşması Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın ismi "Fenerbahçe Beko" olarak değişti.

16 Aralık 2018 Pazar 13:10
Fenerbahçe'nin ismi resmen değişti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beko ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı bundan sonra yoluna Fenerbahçe Beko olarak devam edecek.

"Bizim için bir ilk olacak"

Basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy; "Bugün kulübümüz adına oldukça önemli ve anlamlı bir gün. Bugün iki devin buluşması, iki kurum da kendi sektörlerine öncü. Bizim için de bir ilk olacak. Sporun her kesiminde olan Beko'nun bizimle de yola çıkması çok önemli. Böyle bir ekonomik ortamda Beko'nun bize destek olmasını unutmayacağız" ifadelerini kullandı.


Fenerbahçe için çok önemli 

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, "Böyle zor bir zamanda Beko gibi küresel bir firma ile sözleşme imzaladığımız için çok mutluyum. Basketbolda büyük bir yarışımız var, oyuncularımız adına Beko'ya çok teşekkür ediyorum. Hem Fenerbahçe için hem de firma açısından çok önemli bir anlaşma" ifadeleri kullandı.

Semih Özsoy, "Sponsorluk anlaşmamız 2.5 yıllık. Bütçeyle ilgili bir açıklama yapmak şu aşamada doğru olmaz." ifadelerini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 13:10
  1. Basketbol Haberleri
  2. Basketbol
  3. Obradovic
  4. Semih Özsoy
  5. Fenerbahçe

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