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Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası!

Sarı-lacivertli kulübün genç yeteneklerinden Ömer Faruk Beyaz'a Avrupa'nın önde gelen kulüpleri talip oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
Fenerbahçe'nin genç yıldızına Avrupa kancası!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Kendi yaş grubunun en iyisi" dediği Ömer Faruk Beyaz'a birçok Avrupa devi talip.

Tottenham, Real Madrid ve Arsenal genç yıldız adayının peşinde. Özellikle Tottenham'ın Beyaz ailesiyle görüşerek güçlü bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ömer Faruk Beyaz'ın babasının Ada'dan kendilerine önerilen bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Ancak Ali Koç, İngilizler'den gelen baştan çıkarıcı tekliflerin üzerinde yeni bir öneriyi Beyaz ailesine sunarak 15 yaşındaki futbolcuyu sarı- lacivertli kulüpte tutmaya çalışacak. Ömer Faruk Beyaz, Türk futbolunun geleceği olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
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