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Fenerbahçe’nin Euroleague kupasının anıtı açıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2016-2017 sezonunda müzesine götürdüğü Turkish Airlines Euroleague kupasının anıtı Behçelievler’de açıldı.

19 Mart 2019 Salı 16:13
Fenerbahçe’nin Euroleague kupasının anıtı açıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın 2016-2017 sezonunda müzesine götürdüğü Turkish Airlines Euroleague kupasının anıtı Behçelievler’de açıldı.


Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın Turkish Airlines Euroleague’in 2016-2017 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak müzesine götürdüğü kupa, Bahçelievler Belediyesi tarafından Kocasinan Merkez Mahallesi Kemal Sunal Caddesi’nde anıtlaştırıldı. Sarı-lacivertli kulüpten kimsenin katılmadığı açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, “Fenerbahçe Kulübü’nden randevu istedik ama onlar da çok yoğundu. Burada bir anıtları olduğunun bilinmesini istiyoruz. Fenerbahçe camiasını tebrik ediyoruz, inşallah bu sene de ikinci kez kupayı alacaklar, öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.


Heykeltraş Coşkun Özer tarafından yapılan anıt, 7 metre yüksekliğinde ve Euroleague kupasının üzerinde basketbol topu ile sarı-lacivertli bir basketbolcu figürü yer alıyor. Açılışa katılan az sayıda Fenerbahçe taraftarı da anıt ile bol bol fotoğraf çektirerek marşlar söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:13
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