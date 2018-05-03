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Fenerbahçe'nin cezası belli oldu!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye verilen 3 maçlık seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik para cezasını onadı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:10
Fenerbahçe'nin cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Ziraat Türkiye Kupası olayları sonrası Fenerbahçe'ye verdiği 3 resmi maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon TL'lik cezasını onadı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ve 1.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesinin 57. dakikasında olaylar çıkmış ve Şenol Güneş, başına aldığı darbe nedeniyle yaralanmıştı. Güneş'in soyunma odasına gitmesi sonrası hakem maçı tatil etmişti.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:10
  1. Fenerbahçe
  2. derbi
  3. ceza

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