Fenerbahçe'nin Benfica 11'i belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Benfica'ya konuk oluyor. Müsabakanın ilk 11'leri belli oldu.07 Ağustos 2018 Salı 21:07
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geliyor.
Luz Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ;
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Ruben Dias, Jardel, Grimaldo, Fernandes, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Ferreyra
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Dirar, Valbuena, Giuliano, Alper
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