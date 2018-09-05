Fenerbahçeli yıldızlara kadro şoku! Tam 7 isim...
Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transferlerden olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.05 Eylül 2018 Çarşamba 11:58
enerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.
Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.
Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:
Berke Özer
Carlos Kameni
Nabil Dirar
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Tolga Ciğerci
Roberto Soldado
FFP anlaşması nedeniyle 23 oyuncu kaydetme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin kaydettiği oyuncular
Kaleciler:Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu
Savunmacılar:Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli
Orta Sahalar: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Jailson Marques Siqueira, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif Chahechouhe, Eljif Elmas
Forvetler:Andre Ayew, Michael Frey, Islam Slimani, Yassine Benzia
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