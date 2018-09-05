THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Fenerbahçeli yıldızlara kadro şoku! Tam 7 isim...

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi listesine 3'ü yeni transferlerden olmak üzere toplam 7 isim alınmadı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 11:58
Fenerbahçeli yıldızlara kadro şoku! Tam 7 isim...

enerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin listesinde yeni transferler Jailson, Benzia, Frey, Slimani yer alırken, diğer yeni transfer Ferdi Kadıoğlu ve Tolga Ciğerci ise kadroda düşünülmedi.

Bu isimlere ek olarak Harun Tekin'in kadroda yer alması sonrası Berke Özer ve Carlos Kameni kadroda yer almadı.

Sürpriz olarak ise Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve forvet Roberto Soldado'nun kadroya alınmaması oldu.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA kadrosuna almadığı isimler:

Berke Özer
Carlos Kameni
Nabil Dirar
Mehmet Ekici
Ferdi Kadıoğlu
Tolga Ciğerci
Roberto Soldado

FFP anlaşması nedeniyle 23 oyuncu kaydetme hakkı bulunan Fenerbahçe'nin kaydettiği oyuncular

Kaleciler:Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Savunmacılar:Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Diego Reyes, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta Sahalar: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena, Jailson Marques Siqueira, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatif Chahechouhe, Eljif Elmas

Forvetler:Andre Ayew, Michael Frey, Islam Slimani, Yassine Benzia

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:58
  1. Fenerbahçe
  2. UEFA Avrupa Ligi
  3. Kadro
  4. yıldız isimlere şok
  5. Kadro dışı kaldılar
  6. 7 oyuncu kadro dışı
  7. listeye alınmadılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    1. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    2. İdliblilerden çağrı! "Bölge..
    3. Elif Şafak’a sert sözler: CIA köpeği..
    4. Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?
    5. ODA TV'den Elif Şafak'ı koruma hamlesi!
    6. Fenerbahçe'de Carlos Kameni gelişmesi!..
    7. Dolar Afganistan'da tarihi rekor kırdı
    8. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye..
    9. Beşiktaş, Domagoj Vida'nın bonservis..
    10. Akhisarspor'a UEFA Avrupa Ligi müjdesi
    11. İstila ettiler! Bartın'da köylüler 2..
    12. İhracat rakamlarında bir iyi bir de..
    13. Rusya'dan flaş İdlib açıklaması!..
    14. Türk çeliğine Avrupa'dan yoğun ilgi
    15. PKK’lıların cenazesine katılan Sezgin..
    16. Hatay'da yaralı kadını 2 kilometre..
    17. Kelebekler köyü istila etti! Köylüler..
    18. Erzurum’da polis şüphelenip durdurdu!..
    19. Sarıgül safını seçti!
    20. CHP'den Binali Yıldırım'a 'dinleme'..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Akşener'in istifa tiyatrosu meyvelerini veriyor! 140 kişi istifa etti
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı
    Bu da yeni TOSUNCUK! Yerli ve milli değil, Çin malı çıktı