0553 313 94 23

Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe, İsviçre kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:26
Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!

Aatif, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini dile getirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın resmi teklif yaptıklarını söylediği Aatıf konuyla ilgili ''Ben Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Gerek sportif direktörümüz, gerek hocamızla çok iyi bir iletişim içindeyim. Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben burada olduğum için çok gururluyum. İnşallah bu renkleri taşımaya, burada kalmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finali hakkında da konuşan Faslı oyuncu ''Ben Fas orijinli bir Fransızım. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Umarım Fransa bugün formasına ikinci yıldızı takacak'' dedi.

''VALBUENA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ! KARAR HOCAMIZIN...''

Aatif, forma rekabetiyle ilgili de ''Spekülasyonlar futbolun içinde var. Biz bunu bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. Valbuena ile ben de gayet iyi anlaşıyoruz. İyi bir grubuz ama sonuçta teknik direktörümüzün karar vermesi gerekiyor. Bazen ben oynarım, bazen Valbuena oynar. Tabii taraftarlar konuşuyor. Konuşmaya da hakları vardır ama bizim aramızda bir sorun yok'' şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:26
  1. Konya
  2. Fenerbahçe
  3. Aatif Chahechouhe
  4. Açıklama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den OHAL hakkında yeni açıklama!
    1. AK Parti'den OHAL hakkında yeni..
    2. Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık..
    3. 4 bin 811 metrede şehitleri andı
    4. Ağızda acı tat neden olur?
    5. Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor
    6. Terör devleti İsrail, çocuklar video..
    7. 15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na..
    8. Kocaman eleştiriler almıştı! Şok..
    9. TSK'da rütbe terfilerine yeni düzenleme
    10. Bankalarda servet unuttuk! Hepsi..
    11. Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri..
    12. Ünlü hukukçudan ABD'ye FETÖ uyarısı!
    13. Dinozor Emin 'macera' deyip 15..
    14. Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!
    15. Erdoğan açıklamıştı! Müjdeler bir bir..
    16. Başkan Erdoğan konuşuyor
    17. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre..
    18. Tatil cennetinde yangın!
    19. Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü..
    20. Pişman olan hırsız çaldığı altınları..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!