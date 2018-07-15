Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık açıklaması!

Aatif, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de kısa bir değerlendirme yaptı ve Fenerbahçe'de kalmak istediğini dile getirdi.

Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın resmi teklif yaptıklarını söylediği Aatıf konuyla ilgili ''Ben Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum. Gerek sportif direktörümüz, gerek hocamızla çok iyi bir iletişim içindeyim. Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Ben burada olduğum için çok gururluyum. İnşallah bu renkleri taşımaya, burada kalmaya devam edeceğim'' ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası finali hakkında da konuşan Faslı oyuncu ''Ben Fas orijinli bir Fransızım. Umuyorum Fransa Dünya Kupası'nı kazanır. Umarım Fransa bugün formasına ikinci yıldızı takacak'' dedi.

''VALBUENA İLE İYİ ANLAŞIYORUZ! KARAR HOCAMIZIN...''

Aatif, forma rekabetiyle ilgili de ''Spekülasyonlar futbolun içinde var. Biz bunu bilmek ve buna göre davranmak zorundayız. Valbuena ile ben de gayet iyi anlaşıyoruz. İyi bir grubuz ama sonuçta teknik direktörümüzün karar vermesi gerekiyor. Bazen ben oynarım, bazen Valbuena oynar. Tabii taraftarlar konuşuyor. Konuşmaya da hakları vardır ama bizim aramızda bir sorun yok'' şeklinde konuştu.