Fenerbahçeli yıldız menajerine bildirdi: Bana kulüp bul
Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde Avrupa kadrosuna alınmayan yıldız futbolcu Roberto Soldado'nun menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.08 Eylül 2018 Cumartesi 09:57
Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açan İspanyol golcü Roberto Soldado'nun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
İSTEĞİNİ MENAJERİNE İLETTİ
Menajerini İstanbul'a çağıran Soldado'nun kendisine takım bulmasını istediği aktarıldı.
Sakatlığı nedeniyle kamp dönemini kaçıran 33 yaşındaki golcü, Slimani ve Frey'in gelmesiyle tamamen gözden düşmüştü. (Güneş)
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