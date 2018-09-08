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Fenerbahçeli yıldız menajerine bildirdi: Bana kulüp bul

Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde Avrupa kadrosuna alınmayan yıldız futbolcu Roberto Soldado'nun menajerinden kendisine kulüp bulmasını istediği öğrenildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 09:57
Fenerbahçeli yıldız menajerine bildirdi: Bana kulüp bul

Phillip Cocu tarafından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmayınca isyan bayrağını açan İspanyol golcü Roberto Soldado'nun takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

İSTEĞİNİ MENAJERİNE İLETTİ

Menajerini İstanbul'a çağıran Soldado'nun kendisine takım bulmasını istediği aktarıldı.

Sakatlığı nedeniyle kamp dönemini kaçıran 33 yaşındaki golcü, Slimani ve Frey'in gelmesiyle tamamen gözden düşmüştü. (Güneş)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 09:57
  1. İstanbul
  2. Phillip Cocu
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Roberto Soldado

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