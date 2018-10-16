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Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm servetini kaybetti

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Alper Potuk, inşaat projesinde yaşadığı talihsizlikler nedeniyle tüm servetini kaybetti.

16 Ekim 2018 Salı 18:23
Fenerbahçeli yıldız isme şok! Tüm servetini kaybetti

Formunda ciddi bir düşüş olan ve son 2 haftada kadroya dahi giremeyen Fenerbahçeli Alper Potuk'un, yatırım yaptığı işte büyük maddi kayıp yaşadığı ve bu nedenle kendisini futbola veremediği öğrenildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in habrine göre Alper Potuk'un, futboldan kazandığı paraları değerlendirmek hedefiyle lüks evler yapmak için inşaat işine girdiği belirtildi. Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu işte zarara uğradı ve büyük bir maddi kayıp yaşadı. Milli futbolcunun yaptığı yatırım nedeniyle bütün birikimlerini kaybettiği belirtildi.

Bu nedenle yıkılan oyuncunun, idmanmanlarda da yüzünün asık olduğu ve kendisini sahaya veremediği öğrenildi. Öte yandan Alper Potuk'un performansının düşmesinde düzensiz özel hayatının da başka bir etken olduğu iddia edildi.

Yönetim de 27 yaşındaki futbolcudan bir an önce toparlanmasını ve futbola odaklanmasını istedi. Sarı-lacivertli formayla bu sezon toplam 6 maça çıkan Alper Potuk'un 1 golü bulunuyor. Mircea Lucescu da bu oyuncuyu son maçlar için milli kadroya dahil etmemişti.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:23
  1. Fenerbahçe
  2. Alper Potuk

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