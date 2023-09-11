Fenerbahçeli Tadic'in 'Çetnik selamı' tepkiye sebep oldu!
Fenerbahçeli Sırp oyuncu Dusan Tadic'in 'Çetnik selamı' tepkileri beraberinde getirdi.
Sırp tenisçi Novak Djokovic'in Amerika Açık'ta şampiyon olmasından sonra, Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçakta da kutlama yapıldı.
Kutlamalarda Fenerbahçeli Dusan Tadic, 3 parmağıyla 'Çetnik selamı' yaptı.
Sırp futbolcuların bazılarının da dahil olduğu 'Çetnik selamı' tepkiyle karşılandı.
Çetnik Selamı nedir?
Bu işaret radikal milliyetçi Sırp çeteler ile özdeşleşmiş bir işarettir ve alenen ırkçılık barındırır. İşaret, Boşnak Soykırımı sırasında çoğunluğu Müslüman yüzbinlerce masum Bosna’lıyı katleden milliyetçi Sırplar arasında yaygındır.
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