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Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip

İspanya La Liga takımlarından Huesca, Fenerbahçe'de forma giyen golcü oyuncu Roberto Soldado'ya talip oldu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
Fenerbahçeli Soldado'ya sürpriz talip

İspanya Birinci Liginin yeni takımlarından olan ve Serdar Gürler'i kadrosuna katan Huesca, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyuncusu Soldado'ya talip oldu.

Bir dönem Galatasaray'ın kalesini koruyan ve şu anda Huesca'yı çalıştıran Leo Franco, Lungo ile Cucho dışında golcüsü olmadığı için tecrübeli forvetin alınmasına sıcak bakıyor.

SOLDADO İÇİN HUESCA YÖNETİMİ İSTANBUL'A GELİYOR

Huesca yöneticilerinin, Roberto Soldado transferini bitirmek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 14:32
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  3. Soldado
  4. İspanya
  5. Serdar Gürler
  6. Huesca
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