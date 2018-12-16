Fenerbahçeli isimden istifa açıklaması

Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen hakkında dün yönetim kurulundan istifa ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Şen'in taraftar komitesi, pazarlama ve gelir oluşturma yardımcısı görevlerini bıraktığı öne sürülmüştü.

Sarı Lacivertli yönetici, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ilgili söz konusu iddiaları yalanlarken şu ifadeleri kullandı:

"Dün bazı mecralarda iddia edildiği gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda istifa ettiğim doğru değildir. Kasım ayı başında, görevlerimden biri olan "Taraftar sorumlusu" görevinden istifa etmiştim.

Bu bilginin neden bugün servis edildiğini bilmiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başkanımız Sayın Ali Koç ve yönetim kurulunun yanında olacağımın bilinmesini isterim.

Saygılarımla,

Metin Şen"