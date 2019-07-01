Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus'taki Liv Hospital'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu. Kontroller kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulanan oyuncuların, kardiyoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere tüm branşlarda muayeneden geçirildikleri aktarıldı. Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde yer alan Serdar Aziz, Jailson, Michael Frey, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Victor Moses, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Harun Tekin ve Alper Potuk'un fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.